Spis klimavenligt med IFORMs klimapyramide

Hvordan spiser man klimavenligt? Hvad skal man spise mest af, og hvilke fødevarer er værst? Klimavenlig kost kan gøres meget enkelt med klimapyramidens principper. Først og fremmest bør man skære ned for kødindtaget og skrue op for frugt og grønt. Og køber du f.eks. dansk frugt og grønt efter sæson, sparer du klimaet for drivhusgasser fra opvarmede drivhuse såvel som køl og lang transport.

Hent klimapyramiden, samt en oversigt over sæsonens frugt og grønt, nedenfor. Begge oversigter kan printes ud og er lige til at hænge op i køkkenet.