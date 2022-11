Det korte svar er: rå og frisksnittet.

De sunde plantestoffer i rødkål er nemlig sårbare over for ilt, så det er bedst at skære kålen, lige inden du har tænkt dig at spise den.

Hvis du varmebehandler kålen, så gør det hurtigt. Koger eller steger du kålen for længe, risikerer du at tage livet af de sarte plantestoffer.