Havregryn, havregryn, havregryn! Hver eneste dag stod morgenmenuen i mit barndomshjem på havregryn med mælk – til min store utilfredshed. For mens jeg tyggede på de kedelige korn, vidste jeg, at mange af mine klassekammerater slubrede søde Guldkorn i sig eller bed i knasende ristet brød med masser af smeltet smør.

“Havregryn er godt for dig,” sagde min mor uden skyggen af medlidenhed, mens jeg i det skjulte rakte tunge og svor, at når jeg blev voksen, så ... Nu har jeg selv kunnet bestemme min morgenmad i mange år, og minsandten om der ikke ofte står netop havregryn foran mig – for hun havde jo ret, min mor ...

Fibre forebygger sygdom

En af de helt store trumfer ved de blege gryn er deres høje indhold af. Ud over at findes i rigt antal i fuldkornsprodukter, er der mange fibre iFibre er de dele af planten, som kroppen ikke kan fordøje eller optage. Vi har simpelthen ikke de enzymer, der skal til. Fibrene ryger altså relativt intakte gennem din krop og belaster dig derfor ikke med særligt mange kalorier.Deres rejse gennem dit system er dog langtfra ligegyldig. Her binder fibrene blandt andet galde og giftstoffer som tungmetaller og stegemutagener til sig, så din krop bliver afgiftet, og dit kolesteroltal holdes i balance. Nogle af fibrene fungerer tilmed som en slags madpakke for de sundhedsfremmende bakterier, der bor i din tarm. De gode bakterier udnytter fibrene som energikilde og omdanner dem til stoffer, der styrker cellerne i tarmvæggen, så de kan kommunikere med immunforsvaret, ligesom de hæmmer væksten af kræftceller, holder blodsukkeret i ro og øger udskillelsen af mæthedshormoner, så du bliver mindre sulten. Ret smart!Alt det tvivler jeg på, at min mor var klar over. For hende var det bare sund fornuft, at man ikke skulle spise slik til morgenmad. Og tilsyneladende skulle flere have haft en mor som min, for generelt spiser vi slet ikke nok kostfibre.





Derfor hjælper vi dig her med at sammensætte en dagskost med masser af fantastiske fibre. Vi hopper også med på deres rejse gennem din krop; så kan du nemlig selv se alt det gode, de små plantedele udretter. Hvis ikke det motiverer dig til at tanke op, ved jeg snart ikke.

PS: Står den på havregryn allerede i morgen tidlig, så husk, at en god håndfuld bær og lidt hakkede nødder på toppen både giver dig kostfibre OG gør morgenmåltidet en hel del lækrere – og se, dét måtte nogen faktisk godt have fortalt min mor!