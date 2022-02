Er hvidløgskapsler mon lige så sunde som hvidløg?

Hvidløg forbindes især med en positiv effekt på dit hjerte. Det menes at have en udvidende effekt på dine blodkar, hvilket kan sænke dit blodtryk. Det lille løg menes også at kunne sænke det dårlige LDL-kolesterol i blodet og hæve det såkaldt gode HDL-kolesterol.

Endvidere menes hvidløg måske at være bakteriedræbende og have en antiinflammatorisk effekt i kroppen. En vigtig pointe ved hvidløg er, at de gavnlige virkninger primært er fundet hos folk, der spiser hvidløg i kosten. Studier med hvidløg som kosttilskud er ikke nær så positive.

Hvidløgskosttilskud kan give en lille positiv effekt på blodtryk og kolesteroltal. Ifølge Hjerteforeningen er effekten dog beskeden.

Små studier tyder også på, at hvidløg kan stimulere dit immunforsvar, men grundlaget er spinkelt. Studier viser generelt ikke en beskyttende effekt af hvidløg i forhold til kræft.