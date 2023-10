Er tempereret vand bedre end koldt vand?

Hvis du foretrækker at drikke lunkent vand, så skal du dog heller ikke holde dig tilbage, for det er lige så hydrerende som koldt vand. Du skal dog ikke tappe det tempererede vand direkte fra hanen, da der er en risiko for, at du bliver syg af det. Risikoen skyldes, at det kolde vand kommer direkte fra vandværket, mens det varme vand skal en tur forbi varmtvandsbeholderen først, og der er der en – godt nok lillebitte – øget risiko for, at bakterier har slået sig ned.