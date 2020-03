Det må du spise

Selvom det måske kan virke skræmmende med en diæt eller kur, får du med grøn keto ret stor frihed til at spise lækker mad, der mætter og smager. Den store forskel er, at kulhydrater som for eksempel pasta, ris og kartofler bliver udskiftet med friske grøntsager, mens rødt kød udelukkes og frugt holdes på et minimum grundet det høje indhold af frugtsukker.

Har du familie og børn, kan det også virke som meget planlægning, hvis du er på grøn keto. Det skal dog ikke afholde dig fra det, da det er ret nemt at variere maden, så andre kan få deres kulhydrater. For eksempel kan I stadig få boller i karry, hvor du bare får blomkålsris til, mens resten af familien får almindelige ris.

Følger du 3-ugers kuren i 'Grøn keto', får du endda en fridag i to af ugerne, hvor du må spise lige det, der passer dig. Det giver dig mulighed for at tage ud at spise med vennerne, tage til en fest eller få et stykke lækker kage.