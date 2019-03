Ny metode: Forvandl dine kostvaner på 8 uger

Drømmer du om at få gode, sunde kostvaner? Og ikke bare i en kort periode, men for altid? Så er I FORMs nye onlinecamp noget for dig!

Vi lancerer nemlig et spritnyt kostforløb, hvor vi på 8 uger giver dig alle de redskaber, du skal bruge for at nå i mål med en varig livsstilsændring.

Det er ikke en streng kur, men simple principper, du kan spise efter i resten af dit liv. Vi kalder forløbet I FORM Ny start: Spis sundt – for altid.