En sund varedeklaration er ikke altid nok til, at en madvare rent faktisk ender på tallerkenen. Før den gør det, skal den forbi diverse forhindringer som: Kan jeg overhovedet lide den? Kan den holde sig frisk, til jeg skal bruge den? Er den til at betale? Kan jeg finde på en måde at servere den på? Gider ungerne at spise den? Her er gulerødder en genial grøntsag . Guleroden er nem at bruge i alle måltider, holder sig frisk længe, er overkommelig i pris og falder i de flestes smag – også børnenes. Vi gør dig klogere på den sunde rodfrugt nedenfor.

Og så har vi slet ikke nævnt alt det gode, gulerødder gør for din sundhed. De indeholder nemlig mange af de næringsstoffer, som kroppen har brug for, samtidig med at de ikke sprænger kaloriebudgettet . Det kan du læse mere om længere nede, inden vi slutter af med at servere tips, der på hver deres måde hjælper dig til at få – endnu mere – gulerod på gaflen. God fornøjelse .

Og så er der det med børn, der tit rynker på næsen og giver dybe panderynker hos deres forældre, der ihærdigt forsøger at camouflere alt det grønne i maden. Det behøver du ikke i samme grad med guleroden – selvom den faktisk er genial til det. Ifølge Coops forbrugerundersøgelser indtager den orange gulerod nemlig en andenplads (efter agurken) på børnenes hitliste over grønt, de kan lide. Børn foretrækker grøntsager, der er milde, sprøde, søde og rå. Så alt i alt er gulerødder en meget medgørlig ingrediens i den daglige madlavning, når du skal stille både pengepung, smagsløg og familiemedlemmer tilfredse.

Guleroden er populær . I FORMs læsere har i vores sundhedsundersøgelse med over 2.400 deltagere udråbt den til deres yndlingsgrøntsag . Og det tror vi ikke mindst skyldes, at den klarer alle ovenstående sværdslag med bravour! Den er billig og holder sig frisk længe. Den kan spises rå eller tilberedes varm. Guleroden kan rives, koges, juices, grilles, bages i ovnen og proppes i gryderetter og supper. Selv i kager og brød gør den gavn.

... indeholder masser af vitaminer, så vil du have max. udbytte af dem, skal du nøjes med at skrubbe gulerødderne og spise skrællen med. I så fald gå meget gerne efter de økologiske, så du ikke får en omgang pesticidrester med i købet.

... findes også i en lilla, rød, hvid og gul variant. De er en anelse mere sarte end de orange gulerødder, så du skal forbi en velassorteret grønthandler for at finde dem. Smagen er stort set den samme, men de flotte farver pynter på middagsbordet.

Tip: Tryk på prikkerne på billedet for at læse mere

En gulerod indeholder under 40 kalorier pr. 100 gram . Det gør den enormt kalorievenlig. Du kan med andre ord gnaske gulerødder i dig, til du segner, uden at tage på. Sammen med den knasende sprøde konsistens, der giver tænderne noget at arbejde med, og fibrene, der får den til at fylde godt i maven, gør det guleroden til en udmærket slankegrøntsag . Stil evt. gulerødder i en skål på køkkenbordet, så du kan slukke snacksulten, når den dukker op. Det anbefales, at du spiser mindst 300 g grøntsager om dagen.

Gulerødder indeholder betacaroten

Gulerodens helt store trumf afsløres af farven. Den kommer fra plantestoffet betacaroten, som kan omdannes til A-vitamin. Når du har gumlet en gulerod i dig, optages stoffet gennem tarmen og lagrer sig i kroppens fedtdepoter. A-vitamin er blandt andet nødvendigt for dit syn, din fertilitet, dit immunforsvar og dine slimhinder. Som en ekstra bonus kan gulerødder give dig en flot gylden teint, fordi betacarotenet sætter sig i huden, hvor det i øvrigt beskytter mod solens UV-stråler.

Kilde: The American Journal of Clinical Nutrition

Gulerødder er fiberrige

Gulerødder har et højt indhold af kostfibre. De næsten ufordøjelige planterester er ren luksus for fordøjelsen. Fibre er materiale fra planteceller, som vi ikke selv kan nedbryde, og derfor fylder de i tarmen. Det øger mæthedsfornemmelsen og hjælper den spiste mad mod udgangen. Der findes andre grøntsager med et højere fiberindhold, men gulerødder er til gengæld nemme at spise rigtigt mange af.