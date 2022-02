Grønkål kan både være en stiv fætter at tygge på og hård for maven at fordøje, så har du det lidt svært med de grønne blade, kan det hjælpe at “kramme” kålen med dine hænder. Tag den rensede og hakkede kål, og kram så bladene med lidt olivenolie i et minuts tid, indtil du kan mærke, at de bliver “møre”.