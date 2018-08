Forebyg livsstilssygdomme med antiinflammatorisk kost

Det geniale ved at spise en antiinflammatorisk kost er, at den beskytter mod næsten hele viften af livsstilssygdomme. Nemlig dem, der skyldes kronisk inflammation, der lidt ligesom rust langsomt vil slide kroppen op indefra og ælde den.

Bliv meget klogere på antiinflammatorisk kost her

Spis antiinflammatorisk og beskyt dig selv mod:

Sportsskader. Overbelastning af skinneben, akillessener, knæ m.m. skaber inflammation, der kan blive kronisk, hvis vi er for utålmodige til at give kroppen den nødvendige hvile. Antiinflammatorisk kost dæmper skaden og får vævet til at hele hurtigere op. Særlig godt virker fed fisk og krydderier som gurkemeje og ingefær. Hyben kan også bruges.

Kræft. Kronisk inflammation kan få celledelingen til at løbe løbsk og danne kræftsvulster. Kostfibre, grøntsager i mange farver og fisk er kostens vigtigste værn mod kræft. Færdigmad, alkohol og mad med hurtigt optagelige kulhydrater som fx sukker og hvidt mel kan øge risikoen for kræft.

Blodpropper. Rygning, kolesterol og forhøjet blodtryk fremkalder selve åreforkalkningen. Men åreforkalkning bliver først rigtig farlig, hvis kronisk inflammation gør den ustabil og provokerer blodet til at danne blodpropper. Det kan lægerne måle med blodprøven CRP (C-reaktivt protein). Kvinder med højt CRP i blodet er i over tre gange højere fare for at få en blodprop. Mennesker med lavt CRP har meget lille risiko for blodpropper.

Sukkersyge. Hurtigt optagelige kulhydrater øger blodsukkeret så hurtigt, at blodet flyder over med insulin samtidig med, at muskler og lever ikke mere kan reagere på hormonet. Det starter en inflammatorisk proces, som lejrer farligt fedt inde i maven og øger faren for type 2-sukkersyge. Langsomme kulhydrater fra fuldkorn og motion er den kraftigste antiinflammatoriske cocktail til at holde styr på blodsukkeret.

Forhøjet blodtryk. Højt blodtryk irriterer blodkarrenes vægge og skaber inflammation. Antiinflammatorisk kost sænker blodtrykket markant, bl.a. ved at spare dig for hurtigt optageligt sukker, der kunne udløse en masse insulin i blodet, som kunne presse blodtrykket op.

Depression. Som depressiv har man ofte problemer med stresshormoner, der får fedt til at lejre sig på maven og give inflammation. Fisk er genialt for humøret, da fiskeolier er så vigtige for hjernens opbygning og funktion. 20 pct. af fedtet i hjernen er fiskeolier.

Demens. Alzheimer kan starte som kronisk inflammation omkring hjernecellerne. Fisk og skaldyr, grøntsager, bælgfrugter, frugt, olivenolie og krydderier forebygger.