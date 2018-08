11 madvarer der skaber kronisk inflammation

Nogle madvarer virker pro-inflammatorisk: De får inflammation til at blusse op. De er svære helt at undgå, men hvis du sørger for, at de fleste af dine madvarer er antiinflammatoriske, har du taget et vigtigt skridt mod et længere og sundere liv.

Se her, hvilke madvarer der indgår i en antiinflammatorisk kost

Disse madvarer trækker i den gale retning

1. Vegetabilske fedtstoffer

Olier som majs-, vindrue­kerne-, tidsel- og solsikkeolie er nogle, du skal holde dig fra. Brug i stedet olier som oliven-, avocado- og rapsolie.

2. Rødt kød

Det er særligt kød fra dyr, der er fodret med kraftfoder og altså ikke har været på friland, du skal være opmærksom på.

3. Sukker i alle former

Sukker i slik, kager, chokolade og kiks er desværre også på den sorte liste over fødevarer, du ikke må indtage, hvis du spiser antiinflammatorisk.

4. Raffinerede produkter

Du må også vinke farvel til hvidt brød, hvide ris og hvid pasta. Vælg derfor i stedet fødevarer med mere fuldkorn.

5. Forarbejdede kødprodukter

Det er bl.a. pålæg og pølser, du skal holde dig fra.

6. Kaffe

Der er desværre dårligt nyt, hvis du er kaffe-elsker og gerne vil spise antiinflammatorisk.

7.Alkohol

Alkohol i større mængder går heller ikke, hvis du spiser antiinflammatorisk.

8. Fede mejeriprodukter

9. Kartofler (især de bagte)

10. Salt

11. Slik

Artiklen er bragt i I FORM 13/2011.