Vil du have nye, sunde kostvaner?

Hvad får jeg helt konkret med I FORM Ny start?

Hele forløbet foregår online, så det er let og overskueligt for dig at være med. Det eneste, du skal gøre, er at åbne din mail. De daglige mails fra os vil bl.a. indeholde:

6 simple principper, du også kan følge, efter forløbet er slut

Madplaner med lækre og hurtige retter fra I FORM-magasinet

Sunde alternativer til dine typiske snacks

Tips og tricks til at få nye vaner til at fungere i en travl hverdag

Brugbar viden om, hvad der virker og hvorfor

Forslag til hverdagsmotion, hvis du gerne vil bevæge dig mere – det er dog ikke et krav