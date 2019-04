Se vinderne af Træningsfavoritter - I FORMs Læserpris 2019

Vinder i kategorien: Toppe

Hummel - HMLCLEA Seamless Top

Du skylder næsten dig selv og din træning at prøve toppen her! Den tætsiddende og flatterende pasform holder alt på plads på en rigtig rar måde uden på nogen måde at føles for stram. Til de lækre detaljer hører et silikonebånd i bunden, der sikrer, at toppen ikke glider op, og så kan du svede lige så tosset, du vil – materialet fortsætter med at være rart at have på. Lur os, om du ikke også vil få lyst til at have den på uden for træningslokalet.