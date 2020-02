Deltag i konkurrencen og vind trådløse høretelefoner fra Plantronics

I vores store test af høretelefoner blev Plantronics BackBeatFit3100 kåret som de bedste høretelefoner med krog. Det er en type høretelefoner, som sidder bedst fast og er gode til al slags træning.

Og nu kan du blive den heldige vinder af et sæt Plantronics høretelefoner, hvis du deltager i konkurrencen her.

Derfor vandt Plantronics I FORMs store test

Først og fremmest er lydkvaliteten i høretelefonerne fra Plantronics i top. Lyden er hjerteskærende klar og ren, så detaljerne i musikken kommer til deres fulde ret.

Designmæssige er høretelefonerne fra Plantronics et fantastisk eksempel på, at man sagtens kan have høretelefoner med farve – og især denne smækre metallic blå er lige i øjet. Bagpå finder du desuden en rød øreindsats, der både er blød og behagelig. Den kan roteres i øret, så høretelefonerne passer de fleste, og den store bøjle sørger for, at det bliver, hvor det skal. Det er desuden vandtæt og vejer kun 22 gram. Og så er batteritiden op til fem timer.

Høretelefonerne sættes nemt på ørene – og de bliver der! Det er lige så nemt at bruge. Tænd og sluk, volumen og frem og tilbage i musiknumrene styres nemt fra knappen. Du kan derudover selv indstille, via den medfølgende app, hvad knapperne skal aktivere, fx stemmestyring, opkald, tid og stopur.

Samlet set var testerne meget tilfredse med høretelefonerne fra Plantronics. Uanset hvilken disciplin de kom til eksamen i, levererede de varen. Og så fås de til en helt adeles fair pris.

Vi udlodder 4 sæt Plantronics BackBeatFit3100 høretelefoner til en værdi af 1.179 kr. pr. sæt.

Vil du læse hele vores test af høretelefoner og blive guidet til at finde de rette? Så læs med her!