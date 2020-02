Vind en aktiv ferie for 2 til Tenerife

Et ophold for alle

På Tenerife har du mulighed for at få lige det ophold du ønsker, og som passer til dit bugdet. Der er både mulighed for at bo på hotel og resorts – eller i små landlige lejligheder.

For eksempel kan man bo på Hotel Botánico, et 5-stjernet luksushotel – som netop er det hotel, du kan vinde et ophold på ved at deltage i konkurrencen her.

Det ligger i Puerto de la Cruz, lige i hjertet af Orotava-dalen, og kun fem minutters kørsel fra smukke strande. Derudover er der rig mulighed for sport-og fritidsaktiviteter.