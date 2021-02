Vil du lære at løbe – én gang for alle?

Skånsomt og effektivt løbeprogram

Med I FORMs online løbeskole lærer du over 6 uger at løbe 5 kilometer uden pauser.

Vi har gjort det ligetil at være med og nå i mål – og selv hvis du aldrig har løbet før, eller det er meget længe siden, kan du være med.

Træningsprogrammet er en effektiv blanding af løb og gang, og undervejs giver vi dig alt den viden, du har brug for til at ramme målstregen uden skader. Vi tager et skridt ad gangen ved at bygge langsomt på, og du vil opleve en skånsom og varieret træning, der giver dig frisk luft og masser af blod på tanden.