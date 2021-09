Få nye, sunde kostvaner – der holder!

Vil du lære at spise spise sundt og mavevenligt – for altid? Så skal du gøre som 12.000 andre og tilmelde dig vores succesfulde forløb Ny start.

Drømmer du om gode, sunde kostvaner? Og ikke bare i en kort periode, men for altid? Så er I FORMs forløb Ny start noget for dig!

Det er et kostforløb, hvor vi på 8 uger giver dig alle de redskaber, du skal bruge for at nå i mål med en varig livsstilsændring.

Hvad kan I FORM Ny start gøre for mig? Ny start er ikke nogen mirakelkur – faktisk kalder vi det slet ikke en kur. Forløbet er bygget op om 6 simple kostprincipper, som du let kan holde fast i, også når de 8 uger er gået. Grunden til, at det virker, er langt hen ad vejen, at du indgår en aftale – primært med dig selv, men vi holder dig også i hånden og til ilden undervejs. I løbet af de 8 uger vil du trin for trin blive hjulpet i mål med de sunde kostvaner. Programmet er sammensat på baggrund af mange års ekspertviden fra I FORM. Fokus er på, at du får: Glad og flad mave med velfungerende tarme og fordøjelse

Mere energi og god søvn

Styr på sukkertrangen

Hjælp til at tabe overflødige kilo

Gode kostvaner, der varer ved

Hvad får jeg helt konkret med I FORM Ny start? Hele forløbet foregår online, så det er let og overskueligt for dig at være med. I løbet af de 8 uger, forløbet varer, sender vi dig løbende mails, så du husker at logge på forløbet. I forløbet følger du kronologisk lektionerne, som bl.a. vil indeholde: 6 simple principper, du også kan følge, efter forløbet er slut

Madplaner med lækre og hurtige retter fra I FORM-magasinet

Sunde alternativer til dine typiske snacks

Tips og tricks til at få nye vaner til at fungere i en travl hverdag

Brugbar viden om, hvad der virker og hvorfor

Forslag til hverdagsmotion, hvis du gerne vil bevæge dig mere – det er dog ikke et krav

Fastholdelse og motivation, så det bliver denne gang, du når helt i mål!

Succesfuldt og velafprøvet forløb Vi har allerede afprøvet kurset på 12.000 deltagere, skal du være den næste, der lærer at spise sundt og mavevenligt – for altid?

“ Det er ikke raketvidenskab, hvordan man skal spise for at tabe sig – jeg har bare svært ved at gøre det på egen hånd. Ny start tiltaler mig meget, fordi det ikke er en kur, men en overskuelig kostomlægning. Tidligere deltager