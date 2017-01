Spis ost og slip af med mavefedtet

Ost er en fed fødevare, og den har af samme grund været opfattet som en kilde til overvægt og for meget mavefedt. Det sætter et studie dog en stopper for nu.

Det danske studie, der er udgivet i The American Journal of Clinical Nutrition viser nemlig, at ost har en positiv indvirkning på vores helbred og mængden af mavefedt.

Et bedre helbred med ost

Studiet havde til formål at finde en sammenhæng mellem indtaget af fedtholdige mælkeprodukter og risikoen for at udvikle diabetes. Studiet er baseret på over 27.000 personer, og viste, at diabetes var langt mere udbredt hos de, der ikke indtog fede mælkeprodukter.

Spis ost og slip for mavefedtet

En mindst ligeså god nyhed omkring studiet er desuden, at de af forsøgspersonerne, der gennem en tre-ugers periode indtog 285 gram fuldfed ost om ugen, tabte mavefedt uden at deres kolesterolniveau blev forhøjet.

En god grundregel er, at man kun taber sig, hvis man spiser færre kalorier end man forbrænder. Så hvis du ønsker et generelt vægttab, bør du bruge fornuften, når du fylder ost på tallerkenen.