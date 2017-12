2. Dyrk 1 times motion hver dag

Du kan sagtens tabe dig udelukkende via kosten. Men at holde vægten er stort set umuligt, hvis ikke du får gang i motionen. Det understreges tydeligt af det amerikanske National Weight Control Study, hvor 90 procent af dem, der med succes har holdt fast i deres vægttab, motionerer mindst en time om dagen.

På en time får du nemt gået 5 km og forbrændt mellem 300 og 500 kcal. Det er særlig vigtigt i vedligeholdelsesfasen for at få forbrændt de ekstra kalorier, der ryger indenbords her. Virker en time uoverskuelig, så husk, at det ikke nødvendigvis drejer sig om sveddryppende træning i et indelukket center. En rask gåtur er lige så god, ligesom cykling til og fra arbejdet, boldspil med ungerne eller styrkeøvelser foran fjernsynet også tæller. En halv time om morgenen, et kvarter i frokostpausen og et lille smut efter fyraften er alt, hvad der skal til.

I alt er det kun 7 ud af ugens 168 timer, du skal træne, og samtidig er det en af de mest værdifulde investeringer, du kan foretage i dig selv. Hvis du stadig ikke synes, at du har tid, så prøv at registrere, hvor mange timer af din fritid du bruger foran tv, computer eller smartphone. Måske du kan stjæle lidt tid her?