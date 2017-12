4. Små sunde byttehandler

Med vores kostplan får du altså masser af grønt, sunde fedtstoffer og proteiner, men meget mindre stivelse og rødt kød. Derudover har vi jongleret lidt rundt med smagsgiverne, så de giver dig masser af vitaminer og ikke spænder ben for dit vægttab.

I stedet for færdige dressinger og saucer, skal du give den gas med naturlige smagsgivere som chili, ingefær og krydderier. På den måde sparer du dig selv for en masse sukker og salt samt bestemte tilsætningsstoffer, der er under mistanke for at kunne ændre din bakteriesammensætning i tarmen i en uheldig retning.

I stedet for slik og kage er der indregnet plads i planen til, at du kan nyde lidt nødder, mørk chokolade og masser af friske bær. På den måde får du tilfredsstillet din søde tand samtidig med, at du får tanket op med antioxidanter, vitaminer, mineraler og kostfibre.

5. Sluk tørsten i vand

Postevand er læskende lækkert, og både te og kaffe kan fungere fint som et supplement. Men der er ikke indregnet plads i kostplanen til kaloriebomber som sodavand, saft og alkohol. Flydende kalorier mætter rigtigt dårligt, og kan derfor meget nemt spænde ben for dit vægttab.

Prøv også at undgå light-produkter, så du vænner dig af med, at alting skal smage sødt. Mærk efter, hvad det gør for dig kun at drikke vand i et par uger.

6. Spis mindre

For mange kalorier skaber en ubalance i tarmen, uanset hvor de kommer fra. Mandler, mørk chokolade, ost, avocado og fede fisk er blandt de fødevarer, som du rigtigt gerne må spise på tarmkuren. Men da de indeholder mange kalorier, risikerer du at dit vægttab udebliver, hvis du spiser for mange af dem.

Derfor har vi sammensat kostplanen, så den sikrer, at du ikke går og småspiser hele tiden. Hvis du vil have et synligt og hurtigt resultat på vægten, er det vigtigt, at du holder dig til planen.

Det er altid lidt hårdt at være på en kur. Hvis du er ved at knække halsen undervejs, så Tjek her, hvordan du klarer udfordringerne.