Få Sense-kuren til at lykkes

Hvis du vælger at kaste dig over Sense – eller en hvilken som helst anden kur, så er der meget større chance for, at du vil lykkes, hvis du sørger for at involvere dine nærmeste, så de kan bakke dig op, i stedet for at sidde og spise slik lige foran næsen på dig.

Får du en ubærlig trang til et eller andet snask, så prøv at distrahere dig selv ved at børste tænder, ringe til en ven eller lave en hurtig planke på stuegulvet, indtil den værste trang er drevet over.