I FORMs FLEXI-kur

Slankekuren efter DINE behov

Januar er fyldt med tvivlsomme slankeprojekter, der lover mageløse resultater, men i sidste ende efterlader dig træt, slukøret og med uforandret vægt. Derfor har vi her på I FORM udviklet den store FLEXI-kur, der på en simpel og effektiv måde hjælper dig i gang med vægttabet og sikrer, at du selv bestemmer, hvad du vil spise, og hvordan du vil træne. Vi har virkelig lagt os i selen for at skabe en kur, der både er såre simpel og yderst effektiv, så alle kan være med, og så kan du tilpasse kuren efter humør og temperament.

Vi vil hen over de næste numre af I FORM hjælpe og motivere dig til at få rørt dig lidt mere og hjælpe dig med at sammensætte en slankekost, der både mætter fremragende og sætter turbo på stofskiftet. Du vil samtidig få en masse råd og vejledning, som fremmer din forståelse for, hvordan du skruer på de rigtige knapper for at holde gejsten. Resultatet af at hoppe med på FLEXI-kuren er, at du taber op imod et kilo om ugen.