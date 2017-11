Hvad er LCHF-kuren?

LCHF-kuren går kort beskrevet ud på, at man minimerer indtaget af kulhydrater - og i stedet sørger for at spise masser af fedt. Det vil altså sige, at stivelse, sukker og kornprodukter nærmest er bandlyst, eller i hvert fald minimeret, og at man i stedet fokuserer på at indtage masser af sundt fedt, som skal sætte forbrændingen i vejret