Hold vægten efter en slankekur

Sådan tackler du tiden efter fem klassiske slankekure

Under en kur får du nemt nogle vaner, som er mindre heldige, når du har nået dit vægttab og vender tilbage til en normal kost. Med den rette strategi undgår du dog relativt nemt det frygtede tilbagefald. Se her, hvordan du tackler tiden efter fem klassiske slankekure.

Træning

Kurens metode

Store mængder træning, der brænder et utal kalorier af.

Udfordring efter kuren

Under kuren betyder den enorme kalorieforbrænding, at du ikke skal tænke meget over, hvad og hvor meget du spiser. Når du skruer ned for træningen, kommer du let til at spise mere, end du forbrænder.

Løsning

Regn ud, hvor meget dit kalorieforbrug daler, når du træner mindre. På iform.dk finder du en beregner, der viser, hvor meget du forbrænder ved en given motionsform. Når du har kalorietallet, gransker du din kost for kaloriebomber og fjerner et tilsvarende antal.

5:2-kuren

Kurens metode

To dage om ugen får du kun 500 kcal fordelt på 2 måltider på 250 kcal.

Udfordring efter kuren

De to fastedage giver ikke kun et kalorieunderskud, men smitter også positivt af på indsatsen de andre dage. Typisk spises der både sundere og i mindre mængde end normalt. Når du skipper fastedagene, ryger denne gunstige indflydelse.

Løsning

Fortsæt med at tage en ugentlig fastedag for at fastholde krop og psyke i det rette mønster. Eller vælg to fastedage hver anden eller tredje uge. Begge strategier vil påvirke dine spisevaner positivt.

I FORM-kuren

Kurens metode

Kulhydraterne er luget helt og aldeles ud af kosten på low-carb-high-fat-kuren. Ved at fjerne kulhydraterne har du i et snuptag elimineret omkring 50 pct. af dagens kalorier.

Udfordring efter kuren

Hvis du bare propper kulhydrater oven i den hidtidige diæt, når du har opnået dit ønskede vægttab, sprænger du lynhurtigt kaloriebudgettet og begynder at tage på igen.

Løsning

Byt noget af kurens fedt ud med kulhydrater. Hver krumme brød og hver eneste pastaskrue skal vejes op imod noget af kostens fedt, som bevidst fjernes. Benyt gerne en kaloriekalkulator, fx I FORMs kostdagbog, til at tjekke, hvor meget brød du kan spise for en skefuld olie, og hvor meget frugt der bliver plads til, når du erstatter fed cremefraiche med mager skyr.

