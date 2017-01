De værste slankekure gennem tiden

1920'erne

Den amerikanske tobaksindustri fandt i 1920'erne på et smart salgstrick, nemlig at fremhæve cigaretters slankende effekt. ”Snup en Lucky i stedet for et stykke slik” lød budskabet fra Lucky Strike, og antallet af kvindelige rygere eksploderede. Det er senere kommet frem, at flere tobaksgiganter tilsatte stærke appetitdæmpende stoffer til cigaretterne for at gøre rygning attraktivt for folk, der gerne ville tabe sig.

Problem: Tanken om, at man kan ryge sig slank, er fatal. Selv om man måske smider nogle kilo af at pulse løs, øger man samtidig sin risiko for blandt andet kræft, hjerte-kar-sygdomme og kroniske lungesygdomme markant.