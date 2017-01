Slank og stærk som Maria Lucia

Det har været en vild rejse

Forløbet har givet Maria Lucia en helt ny krop, fået hende til at elske hård træning og lært hende kun at spise én portion.

– Det er så vildt, at man ved hjælp af ret simple træningsprogrammer og kostråd kan rykke sig så meget og ende med næsten at transformere sin krop, siger Maria Lucia om sit forløb hos personlig træner Frida Hallqvist. Især træningen har været en øjenåbner for den 32-årige sangerinde.

– Det allerbedste har været, at jeg har lært at holde så meget af træning. Jeg elsker simpelthen den her syrebaserede træning, som går i dybden og får mine muskler til at sitre. Jeg elsker den mentale kamp, når man vinder over smerten og for hver gang mærker, at man bliver stærkere og rykker sig, siger hun.

Læs her, hvilken træningsform Maria Lucia blev så stor fan af.

Mens Maria Lucia med egne ord har nydt træningen næsten hver gang, voldte bootcampens kostprincipper hende større udfordringer.