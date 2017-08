Sådan taber du de sidste 5 kg

Hvis du ikke tænder på den helt store kostomlægning, men gerne vil smide de sidste 5 kg, så prøv I FORMs 12 ugers træningsprogram, der kombinerer gang med HIIT-træning.

Med I FORMs træningsprogram kan du over de næste 12 uger tabe 3-5 kg fedt uden at skrue nævneværdigt på kostknapperne.

Bevar de gode vaner

Programmet er skræddersyet til dig, så du slipper for voldsom sult efter træning og ikke kommer til at spise mere, end du plejer. Derfor vil du nemt kunne tabe dig de sidste 5 kg ved at følge programmet. Vigtigt er det dog, at du undgår tre af de største faldgruber.