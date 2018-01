Styrketræning

Jo flere muskler, jo højere forbrænding, så det kan i høj grad betale sig at styrketræne under kuren. Du skal især gå efter at udfordre kroppen med tunge vægte og samtidig fokusere på de store muskelgrupper i balder, lår, øvre ryg og bryst. Træn cirka to gange om ugen, og sørg også for at variere øvelserne.

Cykling

På cyklen har du god mulighed for både at køre nogle lange ture i et jævnt tempo samt nogle korte og hårde intervalpas, hvis du veksler mellem din almindelige hverdagscykel og kondicyklen i fitnesscenteret. Begge træningstyper futter mange kalorier af uden at skrue ekstra op for sultfornemmelsen.

Med I FORMs kalorieberegner kan du nemt og hurtigt se, hvor mange kalorier du har brug for.