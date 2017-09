Du har taget butikkens flotteste kjole med ind i prøverummet, og egentlig sidder den rigtig godt – hvis altså ikke liiiige det var for en pokkers delle, der altid buler ud og ødelægger det hele! Mange af os har et ømt punkt på kroppen, hvor fedtet især har tendens til at sætte sig.

Har du deller, er du typisk mere eller mindre overvægtig, og for at slippe af med fedtet er du nødt til at tabe dig. Har du prøvet at gå på kur, har du dog sikkert opdaget, at der sjældent sker særligt meget med det ømme punkt. Desværre kan du nemlig ikke selv bestemme, hvor du taber fedt; det afhænger af dine gener. Selvom du ikke kan punktslanke dig, kan du dog godt hjælpe generne lidt på vej via kost og målrettet træning og dermed give hadedellen et spark i den rigtige retning.