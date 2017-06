Du ved godt, at du skal spise mere grønt, holde dig fra slikposen og dyrke masser af motion. Alligevel er det, som om dit vægttab aldrig rigtig lykkes for dig. Måske er der en ting, du har glemt at tage højde for: din personlighed! Ifølge eksperter spiller den også en vigtig rolle for, hvordan du skal gribe et vægttab an. Her er tre af de mest almindelige typer:

Den strukturerede

Hvis du elsker to-do lister, madplaner og skemaer over hele familiens aktiviteter, passer du godt ind her. Som den strukturerede du er, har du det godt med at krydse ting af, og derfor bliver vægttabet også lettere med en konkret tjekliste: Spis mindst 600 gram grøntsager. Tjek. Drop kalorietunge snacks. Tjek. Gå en lang tur hver aften. Tjek.