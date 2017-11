Sæt dig et mål - og nå det!

Mental træning er kort sagt en måde at lære dig selv at blive bedre til at fokusere. Et menneske kan bevare fokus i otte sekunder, hvilket er et sekund mindre end en guldfisk. Og hvis du har gang i mobiltelefonen, mens du snakker med andre og samtidig forsøger at håndtere en tredje ting, er det svært at holde målet for øje, uanset om det gælder et rygestop, en slankekur eller noget helt tredje.

I samme øjeblik din hjerne kører på automatpilot, er der nemlig større risiko for, at du gentager gamle handlingsmønstre, som spænder ben for dine gode forsætter. For at undgå at falde i de sædvanlige fælder er du derfor nødt til at træne din hjerne i at tænke i nye baner ved at skabe større fokus på det mål, du ønsker at nå. Den gode nyhed er, at når du først har vænnet din hjerne til at agere anderledes, vil det være nemmere at holde dig selv på sporet.