Det handler ikke kun om, hvor mange kalorier, du indtager, hvis du gerne vil tabe dig. Et studie viser i hvert fald, at hvis du spiser på de forkerte tidspunkter, kan du risikere at påvirke dit blodsukker sådan, at det er op mod 18 % højere, end det burde. Og det påvirker altså kroppens insulin-niveau negativt, så du tager på.

Morgenmad

Du skal indtage din morgenmad mellem kl. 6.00 og 9.45. Selvom der er delte meninger om, hvorvidt man bør spise morgenmad eller ej, så viser flere studier, at 80 % af de næsten 100 kvinder, der deltog i et vægttabsforsøg, formåede at tabe 14 kg. på kun tre måneder - og samtidig holde vægten nede. Alt sammen ved at spise morgenmad på det samme tidspunkt hver dag.

Hvis du har brug for en snack, fordi du er småsulten, så spis den midt mellem morgenmaden og frokosten

