Læsernes 9 bedste slanketips

Hvis du er én af dem, der gerne vil smide nogle af de overflødige kilo, så bør du måske læse med her. Vi har nemlig efterspurgt de bedste slanketips fra jer læsere. Og her kan du få lidt inspiration til, hvordan du kan tabe dig og måske lettere komme af med de overflødige kilo.

1. Bettina Ellegård Jensen: “Brug en madlog, hvor du kan holde lidt styr på dit kalorieindtag. Det handler kort og godt om at forbrænde mere, end du indtager. Jeg har rygrad som en regnorm, men dette hjælper mig."

2. Marleen Kraaij: “Spis med måde. Tag kun én gang, og sørg for, at det er noget, der mætter i lang tid. Sørg også for at handle lige efter du har spist. Så slipper du for en masse (usunde) impuls-indkøb, og du kommer rent faktisk kun hjem med det, du har planlagt.”

3. Marie Adolfsson: “Begynd med gåture - og tænk over din kost.”

4. Marianne Ramdal: “Spis sundt - små portioner seks gange om dagen. Og tillad lidt guf i weekenden.”