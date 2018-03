Hold dig slank som flexitar

Det er mere populært end nogensinde før at skære ned på kødet og skrue op for det grønne. Mange lever i dag flexitarisk og spiser dermed kun kød nogle af ugens dage, og i et nyt studie er forskere gået i dybden med denne livsstil for at se, om det hjælper til vægttab.

Svaret er et klart ja. Faktisk viser det sig, at flexitarers risiko for at blive overvægtige på sigt kun er knap halvt så stor som fuldblods kødspisere. I studiet fulgte eksperterne 16.000 menneskers spisevaner gennem 10 år, og resultatet er baseret på en sammenligning mellem den mest flexitariske gruppe, som i gennemsnit spiste 142 gram kød dagligt, og den mest kødspisende gruppe, som fik 198 gram i gennemsnit om dagen. Til gengæld spiste de kun halvt så meget frugt og grønt.

Eksperterne forklarer forskellen på vægten ved, at der generelt er flere kalorier i kød end i grønt.

Kilde: University of Navarra.