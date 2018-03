Det kan virke noget så demotiverende for vægttabet at sammenligne sig med åleslanke veninder, lækre popstjerner på tv og hende kollegaen, der spiser slik hver dag uden at tage et gram fedt på. Så måske skal du bare lade være.

Med den sociale app Twinbody har du i stedet mulighed for at finde andre ligesindede til at støtte dig op af i jagten på en sundere og slankere krop. Når du opretter en profil, indtaster du alder, køn, højde, startvægt, nuværende vægt og ikke mindst dit vægtmål. Ud fra det bliver du matchet med en masse andre brugere verden over, der har nøjagtig samme kropstype som dig og samme slankemål.