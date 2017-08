Du behøver ikke at omlægge din kost fuldstændig. Og du du behøver heller ikke at bruge oceaner af tid i fitnesscentret, hvis du gerne vil tabe dig. For faktisk skal der kun ganske få justeringer til for at komme de ekstra kilo til livs.

1. Du undgår mellemmåltider

Du har med garanti lyst til en snack midt på eftermiddagen, hvor blodsukkeret daler. Sørg for at spise en lille smule - både så du får stillet sulten, men også så ikke du ødelægger dit stofskifte. Derudover risikerer du at overspise (og tage på!), når du så endelig når til aftensmaden.

2. Husk at motionere

Det er ingen hemmelighed, at motion er godt. Og hvis du i forvejen er typen, der fx løber en tur om morgenen, så nytter det ikke noget at sidde ned resten af dagen. Selvom du måske er én dem med kontorjob, så får du ikke noget ud af din træning, hvis du bliver siddende på din pind, fra du kommer, til du går.