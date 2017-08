Det er som om, man altid skal spise om aftenen - EFTER aftensmaden. Særligt, hvis man sætter sig i sofaen, eller læser et magasin. Men der er altså nogle fødevarer, som du virkelig bør undgå lige inden sengetid. De gør nemlig, at der er sandsynlighed for, at du overspiser den efterfølgende dag, og der er også god risiko for, det hæver dit kortisolniveau, så du har sværere ved at tabe dig.

1. Mørk chokolade

Ja, mørk chokolade er godt for mange ting. Så længe, du bare ikke indtager det inden sengetid. Chokoladen indeholder nemlig både koffein og sukker, og det stresser din krop, mens du sover. På den måde er din krop ikke så afslappet, som den har brug for, hvis du gerne vil nå dine vægttabsmål.

2. Stærk salsa

Generelt er det en virkelig dårlig idé at spise stærk mad op til en time inden sengetid. Der fremstilles en masse syre i maven, som kan give en virkelig slem mavepine, når du ligger ned. Stærk mad påvirker desuden den nedre del af dit spiserør - og det gør kun ondt værre, hvis du er på vej i seng.