Mange af os har svært ved at kvitte sukker, fordi vi har vænnet kroppen til et dagligt sukkerkick – eller fem. Er du også fanget i sukkerfælden? Læs med, og tæl, hvor mange af de nedenstående scenarier der passer på dig.

1. Morgenstund har sødt i mund

Allerede tidligt på dagen kalder din krop på noget sødt. Et par skefulde sukker på dine havregryn er derfor ikke et sjældent syn, hvis du da ikke lige vælger at nappe en chokolade-croissant på vej til job.

2. Dit humør svinger

Klokken er 20 min. over lavt blodsukker. Din sukkertrang er helt ustyrlig og bønfalder dig om at frekventere din lokale stamkiosk. Du ender med at bukke under for en flaske af din yndlingssodavand, og dit humør er i top. Lige indtil et par timer senere, hvor du igen har abstinenser.

