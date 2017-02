Den bedste slankekur ifølge dit stjernetegn

Hvad er dit sundhedshoroskop?

Vædder

Du nyder en god kop kaffe og gerne flere gange dagligt. Men sukker og mælk feder også.

Tyr

Du sætter pris på luksus og særligt i form af en rød bøf med sovs. Men denne nydelse findes også blandt årstidens frugt og grønt.

Tvilling

Der er ikke noget som en god snak over middagen. Men hurtigt glemmer du, hvor meget du spiser, og hvornår du er mæt.

Krebs

Du elsker at forkæle dig selv og andre - og typisk med søde sager. Men forkælelse kan også være en sund smoothie og frugtsalat.

Løve

Intet må mangle, hvilket tit ender med masser af mad. Sænk hellere ambitionerne og nyd maden.

Jomfru

Din bekymring for at tage på gør, at du tvinger dig gennem strenge slankekure. Men sundhed handler OGSÅ om glæde.