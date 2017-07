Hvis du gerne vil tabe dig, er målet om et maraton ikke altid det bedste. Det kan for mange virke uoverskueligt. Flere studier tyder nemlig på, at små ændringer i hverdagen, når det bl.a. gælder kost og motion, både styrker motivationen og hjælper dig med ikke at tage på igen.

1. Skriv alt ned

.. altså alt, hvad du spiser og drikker. På den måde får du en synligt overblik over, hvor mange kalorier, du indtager. Og studier viser da også, at folk, der holder kalorie-regnskab, har langt lettere ved at tabe sig.

2. Minimer søde sager

Du behøver ikke at droppe alting med det samme. Men hvis du fx spiser fem kager på en uge, så prøv med fire. Hver uge kan du tage en kage ud af kalorie-regnskabet, så du langsomt vænner dig til det. Erstat evt. den kage, du tager væk med fx en gulerod. Så vænner du dig også til at indtage sunde snacks i stedet.