3. Beløn dig selv

Hvis jeg holder fingrene fra kage, vanker der massage. En lille belønning som denne gør det nemmere at bevare motivationen til at spise sundt. Sæt fx en belønning i udsigt en gang om måneden.

4. Ryd ud i skabene

Det er bare nemmere at holde sig fra søde sager, når de ikke lokker i køkkenskabet. Så gør det til at vane ikke at have chips, kager og slik i huset. Og har du rester tilbage efter en fest, så giv det straks til gæsterne, eller put det i en kasse langt væk på loftet.

5. Gå tidligere i seng

Søvn er i høj grad vigtigt for at holde den slanke linje. Faktisk viser forskning, at folk, der sover mindre end seks timer, har markant højere risiko for at blive overvægtige end dem, der får 7-9 timer på puden.