5 faser, vi alle går igennem med vores nytårsforsæt

På årets sidste dag gør vi lynstatus over vores liv og lover os selv, at vi i det nye år vil leve sundere, stresse mindre eller stoppe med at ryge – eller måske alle tre ting? Men sunde vaner kan være svære at fastholde.

Det tager ca. 10 uger at ændre en vane, så hvis du allerede nu synes, det er hårdt, så fat mod, for det bliver kun nemmere. Her guider vi dig gennem fem faser, vi alle går igennem med vores nytårsforsætter.

1. Nu skal det være!

På årets sidste dag lover du dig selv, at det er nu, du skal tabe de 10 kg, du så længe har drømt om. Okay, måske det lige skal vente til 2. januar? Men så er du også klar!

2. Du køber stort ind

Du tømmer dine køkkenskabe for usunde fristelser, fylder køleskabet op med sunde råvarer og investerer i et fitnessmedlemsskab, som du lover dig selv at udnytte til fulde.