4 ting i dit hjem, der forhindrer dig i at tabe dig

3. Flimmerkassen distraherer dig

Når vi spiser foran tv’et, tænker vi automatisk mindre over, hvad der ryger indenbords. Undersøgelser viser, at vi spiser 33 pct. mere, når vi ser tv. Indtag derfor dine måltider ved spisebordet. Du kan også prøve at spise foran et spejl, det hjælper også på din selvbeherskelse.

4. Lyset er for skarpt

Har du tendens til at overspise, kan du med fordel spise i et rum med dæmpet belysning og afslappende musik. Ud over at nedsætte dit kalorieindtag kan det også få dig til at spise langsommere og nyde maden mere, har et amerikansk studie vist.