4 lette tricks, der kickstarter dit vægttab

Det er aldrig særlig let at smide de overskydende kilo. Det skyldes ofte, at man skal vænne sig selv til en masse nye ændringer i sit liv, der kun holder i en kort periode. Som med mange andre ting gælder det om at finde den gyldne mellemvej, som disse 4 tricks måske kan hjælpe dig med.

1. Spis grøntsager

Det kan være en virkelig god investering at fylde middagstallerkenen op med en masse grøntsager. Sørger du for at lade grøntsagerne have en primær plads i dine måltider, vil du nemlig spise færre kalorier og stadigvæk få næringsrig mad, der giver dig en god mæthedsfølelse.

2. Drik vand

Hvis du vil kickstarte dit vægttab, skal du huske at drikke nok væske, og her snakker vi 2 liter fordelt over hele dagen. Det er dog ikke juice, sodavand og alkoholiske drikke, men derimod kaffe, te og masser af vand.