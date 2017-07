3. Du kører dig selv op i en spids

Når du stresser over opgaver, møder og deadlines, udskiller du mere af stresshormonet kortisol, hvilket gør dit blodsukker ustabilt og øger din lyst til sukkerholdige madvarer. Husk derfor at give dig selv nogle små pusterum i løbet af dagen.

4. Du arbejder til sent

Det kan godt være, at din flid imponerer din chef, men lange arbejdsdage øger til gengæld risikoen for, at du må bukke under for usunde fristelser, når du kommer træt og sulten hjem fra en lang arbejdsdag. En løsning kan være at medbringe sunde snacks til arbejdsdagen eller at forberede dine aftensmåltider til de dage, hvor du kommer sent hjem.

