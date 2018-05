Hvordan har det været at bruge Kostdagbogen?

Det har hjulpet mig meget at taste ind, hvad det egentlig er, jeg propper i munden. Det gør, at jeg tænker mig om en ekstra gang, for så snart jeg har spist noget, så står kalorierne jo bare BANG foran mig. Det er virkelig motiverende at have en app, jeg skal stå til ansvar over for. Desuden er den ret god til at foreslå, at jeg lige kan bevæge mig lidt mere, hvis jeg har spist for meget en dag.

Har du haft kriser undervejs?

Det var hårdt at finde ud af, hvor meget især frugt tæller i regnskabet. Jeg startede med at tage en masse frugt med på arbejde som sund snack, men det gik hurtigt op for mig, at det kunne jeg jo ikke bare spise løs af.

Hvad har du lært i de tre uger?

At jeg spiser alt for mange kulhydrater! Og faktisk ikke får fedt nok. Men jeg har også indset, at jeg ikke kan lave helt om på det, for jeg kan ikke undvære mit rugbrød. Når bare jeg holder mig inden for de daglige kalorier, har jeg besluttet, at det er okay med lidt for mange kulhydrater. Det fungerer for mig. En anden ting, jeg har lært, er at spise mindre og holde mig til én portion. Før sad jeg jo bare og øste alt for meget op, men nu hvor jeg har vejet maden og tastet den ind i Kostdagbogen, ved jeg ret præcist, hvad min krop har brug for, og så stopper jeg der.

Har du ændret andre vaner?

Ja, appen har i høj grad også fået mig til at tænke over, hvor meget jeg bevæger mig. Den ene dag gik jeg fx ned for at handle i stedet for at tage bilen. Og jeg er flere gange gået en omvej på et par kilometer, når jeg skulle hente min datter. Det er motiverende at taste det ind og se, hvor meget ekstra jeg kan spise, når jeg er aktiv.