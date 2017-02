Skræm fedtet væk med en gyser

De vilde øjne, ulvesmilet og den rustne stemme, der brøler “heeere’s Johnny”!

Bare tanken om Jack Nicholson i “Ondskabens Hotel” giver kuldegysninger!

Men filmen er samtlige nedbidte negle værd, for et par timers gys kan nemlig få dig til at forbrænde omtrent lige så mange kalorier som i en lille chokoladebar.

Det er, hvad britiske forskere har fundet frem til ved at undersøge effekten af en række gyserfilm på en testgruppe. Her målte de hjerterytme, iltoptag og mængden af udåndet kuldioxid og fandt frem til, at alle tre i snit steg med 33 procent under filmvisningen.

Især gysere med stor chokeffekt var effektive, fordi de fik pulsen til at skyde drastisk i vejret. Kaloriedræberen over dem alle var netop også “Ondskabens Hotel”, som er uhyre svær at sidde stille til.

TOP 10: Største kaloriedræbere



1. “Ondskabens Hotel”: 184 kalorier



2. “Dødens gab”: 161 kalorier



3. “Eksorcisten”: 158 kalorier



4. “Alien”: 152 kalorier



5. “Saw”: 133 kalorier



6. “A Nightmare on Elm Street”: 118 kalorier



7. “Paranormal Activity”: 111 kalorier



8. “The Blair Witch Project”: 105 kalorier



9. “Motorsavsmassakren”: 107 kalorier



10. “Rec”: 101 kalorier