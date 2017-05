Vi har altid fået at vide, at vi skal snøre løbeskoene, hvis vi vil smide nogle kilo. Men undersøgelser tyder på, at det langt fra er nok. Faktisk kan træningen have den stik modsatte effekt.

Et studie viser, at når man følger folk, der motionerer og folk der ikke motionerer, så er der i hvert fald ingen forskel på, hvor godt det går med badevægten.

Træningen gør dig sulten

En af årsagerne er, at en øget træningsmængde giver en øget appetit, så vi efterfølgende indtager flere kalorier, end træningen har brændt af.

En øget appetit kan dog ikke i sig selv forklare, hvorfor motion ikke får kiloene til at rasle af dig. Forskerne er nemlig også kommet frem til, at vores krop i en eller anden grad adapterer til motionen, og dermed over tid begynder at bruge mindre energi.