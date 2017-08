Cykling med 22-25 km/t: 52 kcal

Løb med ca. 9 km/t: 49 kcal.

Ro-maskine: 49 kcal.

Zumba eller aerobic: 39 kcal.

Bikram- eller hot yoga: 34 kcal.

Step-maskine: 34 kcal.

Svømning i moderat tempo: 30 kcal.

Vægtløftning: 30 kcal.

Tennis: 30 kcal.

Klatring: 29 kcal.

Ashtanga-yoga: 25 kcal.

Pilates: 25 kcal.

Meget hurtig gang med ca. 6 km/t: 25 kcal.

Husk, at det er meget vigtigt, at du presser dig selv så meget, at du får mest muligt ud af træningen. Til gengæld skal du kun gøre det i træningens sidste fem minutter for at forbrænde de ekstra kalorier. Hvis du stadig har masser af energi tilbage efter de fem minutter er gået, kan du sagtens lave en kombination af de forskellige træningsøvelser fra listen.

God træning!