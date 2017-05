Viljestyrke til vægttab

Du har brug for din viljestyrke, når du oplever en eller anden form for modstand. Den amerikanske sundhedsekspert, Chris MacDonald definerer viljestyrke på denne måde: "Viljestyrke handler om at gøre ting du ikke har lyst til, men viljestyrke handler også om at lade være med at gøre ting, som du har lyst til."



Du skal måske bruge viljestyrke til at komme afsted til træning og til at lade være med at spise det stykke kage, der står foran dig. Hvornår du personligt har brug for din viljestyrke afhænger blandt andet af, hvad der er ubehageligt og vanskeligt for dig på vejen mod dine drømme og mål. Det kræver eksempelvis ikke viljestyrke at lade være med at spise en flødebolle med kokos, hvis du ikke kan lide kokos.